«Расслабляться рано»: Андрей Травников проконтролировал работу пожарных служб

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-17T13:37:13+03:00

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Во время рабочей поездки, в которой приняли участие сотрудники правительства Новосибирской области, обсуждалось усовершенствование противопожарной профилактики. Для малообеспеченных жителей области предлагается сделать доступнее услугу по ремонту электропроводки и печей. Возможно, к профилактическим обходам также привлекут сотрудников электросетевых компаний.

— Мы рекомендовали главам отдельных районов по необходимости принимать решения о продлении режима пожароопасного периода. На территории некоторых районов даже введен режим ЧС. Потому, что с точки зрения ландшафтных пожаров расслабляться рано. Но кроме сезонных угроз ландшафтных пожаров мы практически круглый год сталкиваемся с угрозой техногенных пожаров, в первую очередь в жилых домах, в частном секторе, и мы помним, какие трагедии происходили, — отметил на совещании губернатор Андрей Травников. — Здесь два направления — усиление противопожарной службы и эффективные профилактические меры.

На совещании стало известно об открытии четырех новых пожарных постов в этом году, деньги в областном бюджете уже запланированы. Самый крупный из них будет расположен в селе Криводановка Новосибирского района. В прошлом году за счет средств областного бюджета построено пожарное депо в рабочем поселке Станционно-Ояшинский, расходы составили 14,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU