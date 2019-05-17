Наркоман угрожал и кидался презервативами

СЕГОДНЯ 13:32 2019-05-17T13:32:14+03:00

Правонарушитель по приметам был обнаружен на улице неподалеку от места происшествия

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Все выезды групп быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» условно можно поделить на боевые и ложные. Исключение из этого правила составляют ситуации, находящиеся на грани абсурда. Именно такой случай имел место 16 мая.

Боец ГБР Егор Калашников рассказал, что около 12 часов дня его экипаж получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в секс-шопе «Казанова» на улице Б. Богаткова.

По прибытии выяснилось, что в магазин зашел мужчина и беспричинно стал угрожать продавцам. Кричал, что оторвет им головы, потом схватил с прилавка презервативы и начал кидаться ими. Заметив, что персонал вызвал охрану, мужчина трусливо удрал.

Правонарушитель по приметам был обнаружен на улице неподалеку от места происшествия. «Гвардейцы» провели с ним беседу о недопустимости подобного поведения.

К сожалению, разъяснительная беседа действия не возымела. Около 3 часов дня мужчина снова пришел в магазин и продолжил совершать хулиганские действия. Однако, уже зная, что охрана приезжает быстро, он так же скоропалительно сбежал из «Казановы».

Егор Калашников пояснил, что этот мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, из-за своего странного поведения уже не в первый раз попадает в поле зрения сотрудников охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU