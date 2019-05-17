Все как у людей: новосибирская художница показала смешные комиксы о белых медведях

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-17T11:45:35+03:00

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Белые мишки вдохновляют не только фотографов — молодая художница из Новосибирска Надежда Шинкарь рисует забавные скетчи о семейной жизни Кая и Герды из зоопарка. Художница часто использует работы профессиональных фотографов и друзей. Они пополняют ее архив интересных фотоснимков с животными. К тому же ей близка тема защиты животных.

— Проблема защиты животных и окружающей среды обязана быть актуальной для каждого. И когда мне попадаются арт-челленджи на тему защиты животных и окружающей среды, я с удовольствием принимаю в них участие. Например, для последнего челенджа, я брала фото наших белых медведей: Кай, Герда и их деток. Есть картина под названием «Папина суббота», где они в домашней обстановке, Кай лежит на диване, а рядом, конечно, Герда и их ребенок, — рассказала «КП» — Новосибирск» Надежда Шинкарь, добавив, что на этой картинке она совместила несколько фотографий.

Герои её скетчей - семья белых медведей из новосибирского зоопарка.

Она уточнила, что изначально на картинке был один медведь, а потом появился сюжет. Потому что больше нравится рисовать иллюстрации «с историей».

Весь свой труд художница пишет акварелью, так как это ее любимый материал для творчества.

— Люблю ее непредсказуемость, ведь акварель очень сложна в своем использовании, она требует грамотного распределения воды и краски. В отличие от масла и акрила — акварель не прощает ошибок, — поделилась Надежда.

Работы Надежды колоритные и проникновенные. Именно поэтому белые мишки, которые изображены в холодной прозрачности акварели, словно оживают у нас на глазах.

Художница призналась, что ей близка тема животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU