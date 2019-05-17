Испытай себя и ты: в Новосибирске пройдет полумарафон «ЗаБег»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-17T11:40:00+03:00

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Уже в воскресенье, 19 мая, в Новосибирске пройдет один из этапов III Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Накануне акции в пресс-центре «Комсомольской правды» собрались организаторы проекта.

- Все, что связано с легкой атлетикой, для Новосибирска – уже традиция: мы с удовольствием проводим и мероприятия, которые позволяют популяризировать спорт, - подчеркнул Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области. – А полумарафон «ЗаБег» - это уникальное мероприятие, к которому присоединяются все больше городов, где участники одновременно стартуют. Новосибирск в него не мог не включиться, и нам повезло: стартуем мы в комфортное время!

Всего в этому году в «ЗаБеге» поучаствуют 18 городов: в Новосибирске фанзона и стартовая арка будут находиться на площади Пименова.

- Это мероприятие – очень важное для города, - заявил Алексей Толоконский, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. – Все технические моменты мы с организаторами полумарофана своевременно обсудили, и все будет на высшем уровне. И радует, что в городе действительно есть легкоатлетический бум. И всех призываю, чтобы даже если вы не пришли, то пришли на площадь: там будет много всего интересного для болельщиков.

Полумарофон начнется в 11 часов. Маршрут намечен по улице Кирова мимо ГПНТБ и театра «Глобус». Дистанция будет 21, 10 или 5 километров! Одновременно с сибиряками побегут участники в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Омске, Нижнем Новгороде и других городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU