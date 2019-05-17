«Асфальт вздыбился»: на Петухова хлещет трехметровый фонтан кипятка
Жители Кировского района стали свидетелями красивого «природного явления» — из-под асфальта забил фонтан воды, затопивший улицу и проезжавшие мимо машины.
— Рядом с домом №14/6 по улице Петухова из-под асфальта вырвался коммунальный фонтан. В месте прорыва вздыбился асфальт. Вся улица затоплена водой, — сообщает с места событий подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Вода, судя по видео, льется из-под дорожного люка и заливает не только дорогу, но и проезжающие мимо машины. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают очередной «гейзер». Вот что они пишут:
— Бесплатная автомойка, — шутит один.
— Долина гейзеров, — замечает второй.
— Завораживающее зрелище, — восхищается третий.
Отметим, что это уже второй за неделю коммунальный прорыв и снова в этом же районе. Два дня назад по улице Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №64 из-под асфальта била огромная струя воды. Она была настолько мощная, что, по словам очевидцев, достигала высоты 10-этажного дома.
Фонтан воды на Петухова.
ИСТОЧНИК KP.RU