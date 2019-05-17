«Асфальт вздыбился»: на Петухова хлещет трехметровый фонтан кипятка

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-17T10:57:00+03:00

Это уже вторая за неделю коммунальная авария в этом районе

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Жители Кировского района стали свидетелями красивого «природного явления» — из-под асфальта забил фонтан воды, затопивший улицу и проезжавшие мимо машины.

— Рядом с домом №14/6 по улице Петухова из-под асфальта вырвался коммунальный фонтан. В месте прорыва вздыбился асфальт. Вся улица затоплена водой, — сообщает с места событий подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Вода, судя по видео, льется из-под дорожного люка и заливает не только дорогу, но и проезжающие мимо машины. Пользователи соцсетей уже активно обсуждают очередной «гейзер». Вот что они пишут:

— Бесплатная автомойка, — шутит один.

— Долина гейзеров, — замечает второй.

— Завораживающее зрелище, — восхищается третий.

Отметим, что это уже второй за неделю коммунальный прорыв и снова в этом же районе. Два дня назад по улице Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от дома №64 из-под асфальта била огромная струя воды. Она была настолько мощная, что, по словам очевидцев, достигала высоты 10-этажного дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709344" frameborder="0"></iframe> Фонтан воды на Петухова.

ИСТОЧНИК KP.RU