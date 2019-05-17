«Прямо жестко горит»: в Ленинском районе возле школы полыхают дома
На месте пожара собралась большая толпа зевак, приехала полиция.
— На улице Осипенко в Ленинском районе горят частные дома. Работают несколько пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Рядом с горящими домами находится школа. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
По словам очевидца, горящие дома расположены рядом с 67-ой школой.
— Пожарные выехали на место в 12:12, и уже через 4 минуты они были на месте. На момент прибытия горел двухэтажный частный дом и там плотная застройка, есть распространение огня на соседние дома. Площадь горения — 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что жильцы соседних домов эвакуировались самостоятельно, информации о погибших и пострадавших нет.
В Ленинском районе горят дома..
ИСТОЧНИК KP.RU