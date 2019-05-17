2019-05-17T09:38:53+03:00
Происшествия

«Прямо жестко горит»: в Ленинском районе возле школы полыхают дома

ЧП произошло сегодня, 17 мая в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Из-за близкого растояния, огонь с одного дома перекинулся на соседний. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".Из-за близкого растояния, огонь с одного дома перекинулся на соседний. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".
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На месте пожара собралась большая толпа зевак, приехала полиция.

— На улице Осипенко в Ленинском районе горят частные дома. Работают несколько пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Рядом с горящими домами находится школа. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Рядом с горящими домами находится школа. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

По словам очевидца, горящие дома расположены рядом с 67-ой школой.

— Пожарные выехали на место в 12:12, и уже через 4 минуты они были на месте. На момент прибытия горел двухэтажный частный дом и там плотная застройка, есть распространение огня на соседние дома. Площадь горения — 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что жильцы соседних домов эвакуировались самостоятельно, информации о погибших и пострадавших нет.

В Ленинском районе горят дома..

ИСТОЧНИК KP.RU

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