«Прямо жестко горит»: в Ленинском районе возле школы полыхают дома

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-17T09:38:53+03:00

Из-за близкого растояния, огонь с одного дома перекинулся на соседний. Фото и видео: "Инцидент.Новосибирск".

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На месте пожара собралась большая толпа зевак, приехала полиция.

— На улице Осипенко в Ленинском районе горят частные дома. Работают несколько пожарных расчетов. О пострадавших информации не поступало, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Рядом с горящими домами находится школа. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

По словам очевидца, горящие дома расположены рядом с 67-ой школой.

— Пожарные выехали на место в 12:12, и уже через 4 минуты они были на месте. На момент прибытия горел двухэтажный частный дом и там плотная застройка, есть распространение огня на соседние дома. Площадь горения — 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что жильцы соседних домов эвакуировались самостоятельно, информации о погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709320" frameborder="0"></iframe> В Ленинском районе горят дома..

ИСТОЧНИК KP.RU