Ничего святого: новосибирские приставы начали сносить Церковь адвентистов седьмого дня

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-17T09:08:18+03:00

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Судебные приставы заставили общину Церкви адвентистов седьмого дня снести нелегально построенную постройку в Ленинском районе Новосибирска.

— Приставы исполняли решение суда, истцом на котором была мэрия Новосибирска. По решению суда дом на улице Хасановская, 40 был признан самовольной постройкой. Приставы-исполнители выезжали по адресу, в первый день ответчики вели себя нормально, а во второй пытались даже оказать сопротивление. Разбор дома идет до сих пор, потому что само строение достаточно большое, — рассказали «КП» — Новосибирск» в УФССП по Новосибирской области.

Адвентисты седьмого дня— христианская протестантская церковь, провозгласившая основой своего вероучения исключительно Священное Писание. «Sola Scriptura», или «Библия и только Библия». Их название происходит от двух основных для церкви АСД библейских доктрин: Второго Пришествия Христа во славе и святости и седьмого дня — субботы как освященного при сотворении мира.

ИСТОЧНИК KP.RU