2019-05-17T08:05:25+03:00
Общество

Два месяца тишины: поиском пропавшего в марте молодого новосибирца занялась полиция

В Новосибирске ищут без вести пропавшего 22-летнего Владимира Мокеева
Надежда ЯРКОВА
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Фото: МВД по Новосибирской области.Фото: МВД по Новосибирской области.
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Молодой новосибирец ушел из дома в Ленинском районе еще в марте и с тех пор о нем и его местонахождении ничего не известно.

— Отдел полиции № 7 «Ленинский» объявил л поиске Владимира Мокеева, 1996 года рождения. 14 марта он ушел из дома во 2-м Амурском переулке и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Приметы на момент ухода: на вид около 20-25 лет, худощавое телосложение, рост около 175 сантиметров, темные, густые волосы. Был одет в спортивную ветровку темно-синего цвета, с внешней стороны руковов светлые лампасы, серую кофту, синие джинсы и синие кроссовки с оранжевыми полосками на шнурках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Мокеева, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-16-45, 232-17-18, 232-65-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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