2019-05-17T06:48:17+03:00
Дом. Семья

«Я вам не курица»: пингвину не понравились русские туристы в Африке

Пингвин, спешащий к морю, сплошная милота
Надежда ЯРКОВА
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Милее перевалющегося пингвина нет ничего. Стоп-кадр с видео: instagram.com/kamerzanov.Милее перевалющегося пингвина нет ничего. Стоп-кадр с видео: instagram.com/kamerzanov.
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Известный новосибирский путешественник Алексей Камерзанов, который сейчас находится в Южной Африке, выложил на своей страничке в «Инстаграме» видео с забавно переваливающимся пингвином.

— Пингвин, куда вы от нас бегаете? Пингвин, стойте, давайте вас сфотографировать. Народ интересуется, как там живут пингвины в ЮАР, — говорит за кадром путешественник, обращаясь к птице.

Пингвин же, не обращая внимание на зазывы путешественника, гордо ковыляет вперед по берегу к морю. Это милое видео не смогло оставить равнодушным ни одного человека, вот что пишут пользователи соцсетей:

— Мистер очень занят, чтобы с кем-то общаться, — отмечает один.

— Попробуйте его сэром назвать! — предлагает второй.

— Пингвины в Африке. Прикольно! — восхищается третий.

— Какой хорошенький, — умиляется четвертый.

Мистер пингвин в Южной Африке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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