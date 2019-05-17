«Я вам не курица»: пингвину не понравились русские туристы в Африке
Известный новосибирский путешественник Алексей Камерзанов, который сейчас находится в Южной Африке, выложил на своей страничке в «Инстаграме» видео с забавно переваливающимся пингвином.
— Пингвин, куда вы от нас бегаете? Пингвин, стойте, давайте вас сфотографировать. Народ интересуется, как там живут пингвины в ЮАР, — говорит за кадром путешественник, обращаясь к птице.
Пингвин же, не обращая внимание на зазывы путешественника, гордо ковыляет вперед по берегу к морю. Это милое видео не смогло оставить равнодушным ни одного человека, вот что пишут пользователи соцсетей:
— Мистер очень занят, чтобы с кем-то общаться, — отмечает один.
— Попробуйте его сэром назвать! — предлагает второй.
— Пингвины в Африке. Прикольно! — восхищается третий.
— Какой хорошенький, — умиляется четвертый.
Мистер пингвин в Южной Африке.
ИСТОЧНИК KP.RU