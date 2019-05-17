2019-05-17T04:44:53+03:00
Общество

«Странно, но мило»: новосибирцев озадачили ботинки с пришитой головой медведя

Медвежьи головы с лапами, да еще и на обуви вызвали неоднозначную реакцию у пассажиров метро
Надежда ЯРКОВА
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Вот такая необычная обувь с игрушечными элементами бывает. Фото: vk.com/subwaynsk.Вот такая необычная обувь с игрушечными элементами бывает. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В подземке часто встречаются неординарные пассажиры, способные поразить своим видом окружающих. Вот и в этот раз в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте» появилось фото необычной обуви. На ботинках золотистого цвета красуется голова и лапки игрушечного медведя. Пользователи соцсетей оценили такое оригинальное сочетание, вот что они пишут в комментариях:

— О! Какие крутые, — отмечает один.

— Странно, но мило, — соглашается второй.

Добавим, не так давно новосибирцы в метро встретили необычно одетого парня, усыпанного острыми шипами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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