2019-05-17T04:11:18+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 17 мая будет тепло и солнечно

Какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет солнечно и тепло.Сегодня в городе будет солнечно и тепло.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет до плюс 15 градусов днем, по области еще теплее — до плюс 18 градусов, осадков не ожидается.

— В пятницу, 17 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 13-15 градусов, к ночи похолодает до 0 — плюс 2 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков. Дневная температура будет в пределах плюс 13-18 градусов, ночная около минус 2- плюс 3 градусов, при прояснениях до минус 7 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 12 градусов днем и до плюс 7 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Странно, но мило»: новосибирцев озадачили ботинки с пришитой головой медведя
«Это происки торговцев пирожками»: в Новосибирске сгорело популярное среди автомобилистов кафе
«За что ее убили?»: в Криводановке охранник застрелил хаски на глазах у прохожих
«Это Басков?»: мужчина в спортивном костюме и туфлях рассмешил пассажиров метро
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить