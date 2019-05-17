Погода на день в Новосибирске: 17 мая будет тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 04:11 2019-05-17T04:11:18+03:00

Сегодня в городе будет солнечно и тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет до плюс 15 градусов днем, по области еще теплее — до плюс 18 градусов, осадков не ожидается.

— В пятницу, 17 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 13-15 градусов, к ночи похолодает до 0 — плюс 2 градусов, — сообщает Западно- Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков. Дневная температура будет в пределах плюс 13-18 градусов, ночная около минус 2- плюс 3 градусов, при прояснениях до минус 7 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 12 градусов днем и до плюс 7 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU