«Это происки торговцев пирожками»: в Новосибирске сгорело популярное среди автомобилистов кафе
В четверг, 16 мая, помощь пожарных понадобилась в Первомайском районе: именно там загорелось кафе на небольшом крытом рынке по улице Первомайской.
Как сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», огонь уже потушили. Информации о том, что кто-то пострадал во время пожара, нет. Причины ЧП неизвестны, но, как предполагают новосибирцы, возгорание могло возникнуть на кухне кафе, где готовили азиатские блюда. Часть людей уверены, что это происки конкурентов: рядом находятся множество торговцев пирожками.
Теперь автомобилисты сетуют, что останутся голодными.
-Мимо проезжал сейчас, все, походу покушать будет вообще негде на Первомайке, - делятся горожане.
- Теперь все голодать будем: сгорела узбекская кухня. Караул! – пишут другие.
- Сейчас магазин какой-нибудь случайно построят и откроют, - предполагают новосибирцы.
В Новосибирске сгорело кафе на микрорынке.
ИСТОЧНИК KP.RU