«Это происки торговцев пирожками»: в Новосибирске сгорело популярное среди автомобилистов кафе

16 Май 20:12 2019-05-16T20:12:15+03:00

По предварительной информации, никто из посетителей не пострадал

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В четверг, 16 мая, помощь пожарных понадобилась в Первомайском районе: именно там загорелось кафе на небольшом крытом рынке по улице Первомайской.

Как сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», огонь уже потушили. Информации о том, что кто-то пострадал во время пожара, нет. Причины ЧП неизвестны, но, как предполагают новосибирцы, возгорание могло возникнуть на кухне кафе, где готовили азиатские блюда. Часть людей уверены, что это происки конкурентов: рядом находятся множество торговцев пирожками.

Теперь автомобилисты сетуют, что останутся голодными.

-Мимо проезжал сейчас, все, походу покушать будет вообще негде на Первомайке, - делятся горожане.

- Теперь все голодать будем: сгорела узбекская кухня. Караул! – пишут другие.

- Сейчас магазин какой-нибудь случайно построят и откроют, - предполагают новосибирцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="150" height="240" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709239" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске сгорело кафе на микрорынке.

ИСТОЧНИК KP.RU