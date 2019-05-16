2019-05-16T19:53:13+03:00
Происшествия

«За что ее убили?»: в Криводановке охранник застрелил хаски на глазах у прохожих

Люди просили его остановиться, но он их не послушал
Екатерина ГОЛУБЕВА
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Охранник не пощадил хаски, несмотря на просьбы очевидцев. Фото: предоставлено семьей Бабаковых.Охранник не пощадил хаски, несмотря на просьбы очевидцев. Фото: предоставлено семьей Бабаковых.
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О том, что произошло 15 мая с их собакой в селе Криводановке, сибиряки Илья и Наталья Бабаковы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Мы ночью выпустили двух наших хаски из вольера погулять во дворе, но они умудрились убежать. Весь следующий день мы их искали, но удалось найти только одну собаку. А потом в соцсетях появились скрины, что в 7.30 на проходной одной из фирм была убита наша хаски, - говорят сибиряки. - Потом нам позвонила одна из очевидцев произошедшего и рассказала, что люди просили охранника не трогать собаку, убеждая его, что хаски являются породистыми, дружелюбными и не несут никакого вреда для окружающих. Но тщетно…

Пользователи соцсетей в этой истории разделились на два лагеря:

- Для меня собака без поводка и намордника опасна, и не важно, какая она, - пишут одни.

Смотреть надо за питомцами .Вольер, цепь, поводок, намордник. Это для вас они - добрые милые, а на чужого человека агрессию могут проявить, - согласны с ними вторые.

- Какие сейчас люди...Животные добрее, - считают третьи.

- Животное не напало, за что его убили? – недоумевают четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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