39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-16T14:42:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил ключи от 39 автомобилей лесоводам. Все машины марки УАЗ, 38 из них рассчитаны на семь посадочных мест, 1 — на девять. Общая сумма затрат составляет около 30 миллионов рублей, деньги выделены из областного бюджета.

Эта мера должна сократить количество пожаров, а также число черных лесорубов. Одна из задач правительства Новосибирской области — это сохранение и увеличение лесных площадей.

— Ежегодно в регионе проводится целый ряд мероприятий для того, чтобы сохранить и приумножить лесной фонд для будущих поколений. В последний раз парк лесопатрульной техники обновлялся в 2008 году. Я поздравляю лесников с долгожданным обновлением автопарка, — отметил Андрей Травников.

Ключи были вручены во Всероссийский день посадки леса. Также к этой дате приурочили посадку 4000 сосенок в Кудряшовском бору. Акцию проводит министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Высадка деревьев продолжится и на других территориях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU