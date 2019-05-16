Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Необычное исследование провели ученые из Санкт-Петербургского университета, Новосибирского государственного университета, Института Цитологии и генетики СО РАН и Сибирского экологического центра. Они изучили хромосомы 16 видов певчих птиц вместе с некоторыми другими видами, и выявили одну закономерность.
— Мы обнаружили, что, в отличие от других птиц и большинства других животных, все исследованные виды певчих птиц содержат различное число хромосом в соматических и половых клетках. У всех у них, буквально у каждой исследованной птицы, есть лишняя хромосома в половых клетках (ХПК). Она передается от матерей, - объясняет профессор кафедры цитологии и генетики Новосибирского государственного университета, заведующий лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН Павел Бородин.
Кстати, дополнительная хромосома уже была выявлена в 1998 году у зебровой амадины, тогда ее посчитали генетическим отклонением.
Сейчас задача ученых - выяснить, как дополнительная хромосома работает в половых клетках. На данный момент известно только то, что в ней хранятся множественные копии генов, зависящие от вида птицы.
ИСТОЧНИК KP.RU