2019-05-16T13:06:18+03:00
Дом. Семья

Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети

Сибирячка Анна Новикова сняла ролик с обитателями новосибирского зоопарка
Людмила КАМБУЛОВА
Поделиться:
Зеленая мартышка оказалась очень заботливой мамой. Фот: Анна НОВИКОВА.Зеленая мартышка оказалась очень заботливой мамой. Фот: Анна НОВИКОВА.
Изменить размер текста:

В новосибирском зоопарке – пополнение: малыш родился у зеленой мартышки. Именно этот хвостатый питомец и попал вместе со своей вместе со своей мамой в объектив камеры Анны Новиковой. И сибирячка поделилась трогательным видело в соцсетях.

- Когда я пришла, то не сразу увидела малыша, - говорит Анна. - Рядом сидели только самка и самец, но через некоторое время, я заметила, что малыш выглядывает где-то в районе живота матери, как детеныш кенгуру. Так интересно, все это время он держался за ее пузо!

Кстати, мартышка оказалась очень заботливой мамой: ни на секунду не расставалась со своим детенышем.

- Мама-обезьяна постоянно держала своего детеныша на себе, так как он совсем еще кроха. Она кормила его молоком и выискивала в его шерстке жучков, - продолжает Анна.

Кстати, в природе сразу после своего рождения детеныш крепко хватается за шерсть на животе своей мамы, а та придерживает детеныша одной рукой в течение нескольких часов. А еще в первые недели мама-мартышка заботится о своем малыше: она чистит его шерсть, вылизывает его и регулярно поит молоком.

Видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить