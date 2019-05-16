Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-16T13:06:18+03:00

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В новосибирском зоопарке – пополнение: малыш родился у зеленой мартышки. Именно этот хвостатый питомец и попал вместе со своей вместе со своей мамой в объектив камеры Анны Новиковой. И сибирячка поделилась трогательным видело в соцсетях.

- Когда я пришла, то не сразу увидела малыша, - говорит Анна. - Рядом сидели только самка и самец, но через некоторое время, я заметила, что малыш выглядывает где-то в районе живота матери, как детеныш кенгуру. Так интересно, все это время он держался за ее пузо!

Кстати, мартышка оказалась очень заботливой мамой: ни на секунду не расставалась со своим детенышем.

- Мама-обезьяна постоянно держала своего детеныша на себе, так как он совсем еще кроха. Она кормила его молоком и выискивала в его шерстке жучков, - продолжает Анна.

Кстати, в природе сразу после своего рождения детеныш крепко хватается за шерсть на животе своей мамы, а та придерживает детеныша одной рукой в течение нескольких часов. А еще в первые недели мама-мартышка заботится о своем малыше: она чистит его шерсть, вылизывает его и регулярно поит молоком.

Видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU