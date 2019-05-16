Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-16T10:59:02+03:00

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Заместитель прокурора области Микаил Аскеров 13 мая утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин и трех женщин, которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

— По версии следствия, с февраля 2017 года по июнь 2018 года, ранее судимые за мошенничество Лифанский В.и Шалаев А., а также еще один обвиняемый, в отношении которого уголовное преследование прекращено с его смертью, занимались обманом, используя для этого маткапитал, — рассказал заместитель прокурора области, старший советник юстиции Микаил Аскеров.

Пользуясь тем, что деньги из материнского капитала могут быть использованы по определенным направлениям, а точнее для улучшения жилищных условий, они нашли четырех неблагополучных женщин, получивших сертификат на материнский капитал, и предложили им незаконно обналичить его, якобы для улучшения условий проживания.

По придуманному плану, мошенники сначала давали на подпись женщинам, а после передавали в Управление Федеральной службы госрегистрации договоры купли-продажи жилых помещений. По этим бумагам, имеющие право на получение материнского капитала женщины, формально становились собственниками квартир. Одну из них оформили в селе Ключи Алтайского края, она принадлежала жене одного из обвиняемых. Таким же способом они оформили и комнаты в поселке Горный Тогучинского района, которые принадлежали знакомому Лифанского.

— После регистрации договоров купли-продажи в Пенсионный фонд по Новосибирской области представлялись документы для получения денег из материнского капитала. При этом половину от полученных денежных средств обвиняемые оставляли себе, а часть отдавали женщинам. После получения денег, горе-матери вновь заключали договоры купли-продажи этих квартиры и комнаты с предыдущими собственниками, в результате чего недвижимость возвращалась их владельцам, — уточнил Аскеров, добавив, что по одному из таких мошенничеств преступники не смогли довести свой умысел до конца, поскольку женщина, на момент подачи заявления в Пенсионный фонд, оказалась лишена родительских прав.

Зампрокурора отметил, что таким образом, бюджету РФ был причинен ущерб почти в 1,3 миллионов рублей. По ходатайству следователя на автомобили и квартиру обвиняемых общей стоимостью более 2 миллионов рублей суд наложил арест. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU