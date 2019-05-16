Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-16T09:07:43+03:00

Боксер попробует себя в новом амплуа - экскурсовода. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский боксер попробует себя в новом амплуа и проведет авторскую экскурсию в музее

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Экскурсия в музее «Заельцовка» пройдет 18 мая в рамках акции «Ночь музеев». В качестве гида выступит непобежденный российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России Михаил Алоян.

— Боксер проведет всем присутствующим свою, авторскую экскурсию по истории Заельцовского района, ответит на интересующие вопросы и проведет автограф — сессию, а также подарит памятные сувениры гостям музея, — рассказали в музее «Заельцовка».

Михаил Алоян — российский боксер-профессионал из Новосибирска, выступающий во второй наилегчайшей весовой категории. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы, трехкратный чемпион России в любителях.

Входной билет на экскурсию боксера будет стоить 100 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU