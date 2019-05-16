«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-16T09:30:14+03:00

В соревнования участвуют дети в возрасте от полугода до 3 лет. Фото: Игорь ВОРОБЬЕВ.

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Уже совсем немного времени осталось до семейных соревнований «Маленький чемпион», которые «Комсомольская правда» проводит в шестой раз. 2 июня в спорткомплексе «Заря» спортсмены в ползунках поборются за победу, а пока полным ходом идет регистрация на мероприятие.

Среди юных участников наших веселых стартов уже есть необычная парочка: сестренки — двойняшки Ксюша и Кристина Мажирины. Девочкам сейчас 1,5 года, и им вместе с другими участниками своей возрастной группы предстоит как можно быстрее проползти дистанцию в 7, 5 метров.

Если вы вместе с малышом тоже хотите поучаствовать в наших соревнованиях, то стоит поторопиться: заявки подали уже 200 человек, так что мест остается все меньше! Попасть в их число максимально просто: заявку на участие нужно подать до 30 мая в нашей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем: начнутся старты в 10.00 2 июня в спорткомплексе «Заря», но на регистрацию лучше подойти пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU