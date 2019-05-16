Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-16T07:58:01+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно уже 10 дней

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Новосибирска пропал местный житель. Он уехал на машине из дома и не вернулся до сих пор.

— Волонтеры просят помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Сергее Атаманцеве, 1966 года рождения. 6 мая около 19 часов он уехал из дома по улице Гурьевская в Октябрьском районе на своем автомобиле «ВАЗ 2108» красного цвета, госномер А364ОВ154, и до настоящего времени его местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк», добавив, что сотовый телефон мужчины не отвечает.

Приметы: рост 180 саниметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, имеется лысина. Из особых примет отмечают, что мужчина носит очки. Во что он был одет: неизвестно.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Сергея Атаманцева, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-09-11.

На телефон пропавший сибиряк не отвечает. Фото: поисковый отряд "Маяк".

ИСТОЧНИК KP.RU