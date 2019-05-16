«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-16T07:23:35+03:00

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В Новосибирске участница оказалась в травмпункте после посещения квеста в темноте.

— К моему большому сожалению, мне довелось принять участие в игре «Охота в темноте». В процессе игры в полной темноте я упала с лестницы, сломав ногу, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, администратор видел, что она находится возле лестницы, но никак не предупредил, хоть у него и был прибор ночного видения.

— Он просто отбежал от меня, а я при падении сломала лодыжку. После этого происшествия был разговор с директором. На мои претензии он ответил: «Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала!». Сломанная нога, видимо, не считается за серьезную травму! — добавила возмущенная сибирячка, предупредив, организаторы никак не отвечают за вашу безопасность. Так что, перед тем, как идти на игру, подумайте два раза, стоит ли оно того.

Отметим, это далеко не единственный случай, когда новосибирцы жалуются после посещений подобных развлечений. Так на квесте «Ганнибал» одну из участниц реально укусили до крови.

ИСТОЧНИК KP.RU