2019-05-16T07:23:35+03:00
Общество

«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте

Девушка сломала себе лодыжку, упав с лестницы в игровой комнате
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка получила травму ноги во время игры.Девушка получила травму ноги во время игры.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Новосибирске участница оказалась в травмпункте после посещения квеста в темноте.

— К моему большому сожалению, мне довелось принять участие в игре «Охота в темноте». В процессе игры в полной темноте я упала с лестницы, сломав ногу, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, администратор видел, что она находится возле лестницы, но никак не предупредил, хоть у него и был прибор ночного видения.

— Он просто отбежал от меня, а я при падении сломала лодыжку. После этого происшествия был разговор с директором. На мои претензии он ответил: «Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала!». Сломанная нога, видимо, не считается за серьезную травму! — добавила возмущенная сибирячка, предупредив, организаторы никак не отвечают за вашу безопасность. Так что, перед тем, как идти на игру, подумайте два раза, стоит ли оно того.

Отметим, это далеко не единственный случай, когда новосибирцы жалуются после посещений подобных развлечений. Так на квесте «Ганнибал» одну из участниц реально укусили до крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить