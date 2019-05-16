К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Мужчина решил воспользоваться тем, что продавец вышла из зала и вынес все деньги из кассы, прихватив деньги и телефон продавца.
— В среду, 15 мая в 11:45 в магазине «Мария-Ра» на улице Лескова, 252/1, неизвестный мужчина совершил кражу в отделе разливного пива. В момент, когда продавец вышла из зала, он прокрался к кассе и забрал деньги — 4 000 рублей. Также мужчина прихватил телефон продавца, сумку с денежными средствами в размере 35 000 и документами на имя Гобец Натальи Валерьевны, а также ПТС на «Ауди А4» и «Тойота Карина». С похищенным мужчина скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 46 000 рублей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
В украденной у продавца сумке было 30 тысяч рублей и документы на две машины. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
Ограбление удалось снять на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.
Всех, кому что-либо известно о мужчине с видео, просьба сообщить по телефону 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU