К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял

СЕГОДНЯ 06:20 2019-05-16T06:21:39+03:00

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Мужчина решил воспользоваться тем, что продавец вышла из зала и вынес все деньги из кассы, прихватив деньги и телефон продавца.

— В среду, 15 мая в 11:45 в магазине «Мария-Ра» на улице Лескова, 252/1, неизвестный мужчина совершил кражу в отделе разливного пива. В момент, когда продавец вышла из зала, он прокрался к кассе и забрал деньги — 4 000 рублей. Также мужчина прихватил телефон продавца, сумку с денежными средствами в размере 35 000 и документами на имя Гобец Натальи Валерьевны, а также ПТС на «Ауди А4» и «Тойота Карина». С похищенным мужчина скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 46 000 рублей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

В украденной у продавца сумке было 30 тысяч рублей и документы на две машины. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Ограбление удалось снять на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Всех, кому что-либо известно о мужчине с видео, просьба сообщить по телефону 112.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709015" frameborder="0"></iframe> Мужчина обокрал пивной магазин в Октябрьском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU