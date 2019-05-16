2019-05-16T06:21:39+03:00
Происшествия

К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял

Неизвестный мужчина вынес из магазин разливного пива в Октябрьском районе около 46 000 рублей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мужчина даже не взял алкоголь в пивном магазине. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Мужчина даже не взял алкоголь в пивном магазине. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
Изменить размер текста:

Мужчина решил воспользоваться тем, что продавец вышла из зала и вынес все деньги из кассы, прихватив деньги и телефон продавца.

— В среду, 15 мая в 11:45 в магазине «Мария-Ра» на улице Лескова, 252/1, неизвестный мужчина совершил кражу в отделе разливного пива. В момент, когда продавец вышла из зала, он прокрался к кассе и забрал деньги — 4 000 рублей. Также мужчина прихватил телефон продавца, сумку с денежными средствами в размере 35 000 и документами на имя Гобец Натальи Валерьевны, а также ПТС на «Ауди А4» и «Тойота Карина». С похищенным мужчина скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 46 000 рублей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

В украденной у продавца сумке было 30 тысяч рублей и документы на две машины. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

В украденной у продавца сумке было 30 тысяч рублей и документы на две машины. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Ограбление удалось снять на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Всех, кому что-либо известно о мужчине с видео, просьба сообщить по телефону 112.

Мужчина обокрал пивной магазин в Октябрьском районе..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить