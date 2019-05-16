Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сегодня утром пассажирам пришлось толкать заглохший троллейбус, чтобы проехать перекресток на Сухом логу в Новосибирске.
— Пассажиры троллейбуса №13 провели незапланированную утреннюю тренировку в Калининском районе. Завершив упражнение по толканию «сохатого» через перекресток, пассажиры сели обратно в троллейбус и продолжили движение по маршруту, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Сибиряки с пониманием и чувством юмора отнеслись к увиденному, вот что они пишут в комментариях:
— Любишь кататься люби и саночки возить, — отмечает один.
— Зарядка никому не повредит, — считает второй.
— С толкача завели, — шутит третий.
В Новосибирске пассажиры толкали троллейбус до остановки..
ИСТОЧНИК KP.RU