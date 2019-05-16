2019-05-16T05:38:03+03:00
Общество

Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус

Пассажиры троллейбуса провели незапланированную утреннюю зарядку в Калининском районе
Надежда ЯРКОВА
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Пассажиры провели незапланированную зарядку - толкали троллейбус. Стоп-кадр с видео.Пассажиры провели незапланированную зарядку - толкали троллейбус. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня утром пассажирам пришлось толкать заглохший троллейбус, чтобы проехать перекресток на Сухом логу в Новосибирске.

— Пассажиры троллейбуса №13 провели незапланированную утреннюю тренировку в Калининском районе. Завершив упражнение по толканию «сохатого» через перекресток, пассажиры сели обратно в троллейбус и продолжили движение по маршруту, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Сибиряки с пониманием и чувством юмора отнеслись к увиденному, вот что они пишут в комментариях:

— Любишь кататься люби и саночки возить, — отмечает один.

— Зарядка никому не повредит, — считает второй.

— С толкача завели, — шутит третий.

В Новосибирске пассажиры толкали троллейбус до остановки..

ИСТОЧНИК KP.RU

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