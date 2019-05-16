Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-16T04:46:48+03:00

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В Новосибирской области суд вынес приговор двум жителям районного поселка Маслянино — Руслана Водянова и Сергея Казанцева по делу о жестоком обращении с собакой.

— Суд установил, что днем 21 ноября 2018 года мужчины в состоянии алкогольного опьянения находясь в переулке Ленинский в Масляниноубить собаку породы «немецкая овчарка», чтобы потом ее съесть. Собака принадлежала другому мужчине и «увязалась» за ними на улице. Один вывел собаку на веранду дома, где нанес ей ножом в шею не менее 2 ударов. Пытаясь вырваться, собака укусила мужчину за руку, после чего он зашел в дом, чтобы обработать раны. В это время его подельник вышел на веранду дома, взял топор и нанес животному не менее двух ударов по голове, — рассказали в прокуратуре по Новосибирской области.

Несмотря на травмы, собаке удалось вырваться через оконный проем и убежать на улицу. От полученных травм она скончалась в ветеринарной лечебнице.

— Мужчин признали виновными по статье — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из корыстных побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, — добавили в ведомстве.

Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU