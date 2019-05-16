2019-05-16T03:27:59+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 16 мая
Надежда ЯРКОВА
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С сегодняшнего дня в город начнет возвращаться майское тепло.С сегодняшнего дня в город начнет возвращаться майское тепло.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет заметно постепенное потепление, днем воздух прогреется до 12 градусов, осадков не ожидается.

— В четверг, 16 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 10-12 градусов, к ночи похолодает до минус 1- плюс 1 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по востоку в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Дневная температура будет в пределах плюс 9-14 градусов, ночная около минус 3- плюс 2 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду, температура будет до плюс 11 градусов днем и до плюс 1 градусов ночью. В последующие дни в городе ожидается постепенное возращение тепла, так в воскресенье воздух прогреется до плюс 21 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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