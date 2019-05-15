2019-05-15T14:35:43+03:00
Происшествия

Очень хотел курить: сантехник устроил драку в кабине пилотов рейса «Новосибирск-Москва»

Мужчина собирался вылететь в столицу, но перебрал с алкоголем
Екатерина КОМЯКОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Сантехник родом из Копейска, а летел из Новосибирска в Москву.Сантехник родом из Копейска, а летел из Новосибирска в Москву.Фото: соцсети
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Максим Пашнин 14 мая должен был лететь в Москву из Новосибирска, он купил билет, собрал чемоданы. А перед отправкой решил успокоить нервы с помощью алкоголя. Когда Максим поднимался на борт, его попросили перестать курить. Такой поворот не понравился сибиряку.

— Пашнин протолкнул стюардессу в кабину пилотов, после чего нанес удары первому и второму пилотам, — сообщают наши источники. — Втроем сотрудники авиакомпании смогли дать отпор дебоширу и передали его правоохранителям. Самолет взлетел без этого пассажира.

В Западно-Сибирской прокуратуре подтвердили «КП-Новосибирск» эту информацию:

— Такой инцидент, действительно, был. Накануне Максима Пашнина сняли с рейса из-за устроенного на борту дебоша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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