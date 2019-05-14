2019-05-15T15:19:21+03:00
Происшествия

«Убей его»: в Новосибирске студенты избили подростка, обвинив его в изнасиловании ребенка

Знакомый компании уверяет, что сам пострадавший своей вины не отрицал, в деле теперь будут разбираться следователи
Татьяна СОЛОВОВА
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Парни поставили подростка на колени и били его по очереди. Фото: «Инцидент Новосибирск».Парни поставили подростка на колени и били его по очереди. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В кадре - несколько парней, перед ними на коленях стоит подросток и говорит:

- Я извиняюсь за то, что изнасиловал твою сестру.

- Убей его, - кричит один из парней, и подростка начинают бить со всей силы.

Это видео появилось вечером во вторник, 14 мая, в группе «Инцидент Новосибирск». Сняли его, как пишет паблик, учащиеся Архитектурно-строительного колледжа.

- В комнате находилось около 5-7 человек. Сначала с подростком устроили «спарринг» и избивали его по очереди, затем его поставили на колени, - сообщается на странице паблика.

Корреспондентам «Комсомолки» удалось найти знакомого тех самых парней, которые набросились на подростка. И вот какую историю он рассказал:

- Тот парень, которого заставляют извиняться, домогался до малолетней девочки, которая была сестрой другого знакомого. Я не могу сказать, до чего это дошло, но сам факт никто из компании не ставит под сомнение. Как и сам этот «потерпевший», - описывает ситуацию один из знакомых подростков. - А насчёт извинений и спарринга скажу, что там по сути ничего и не было. Просто поговорили, не покалечили, все живы-здоровы. Ну, есть может синяки, ушибы. Не мне судить, правильно ли это, но какого-то особо криминала не вижу.

Но на этом история не закончилась:

- Буквально через пару дней моего знакомого, который в этом участвовал, нашли или родственники, или знакомые родственников «потерпевшего». Пытались затащить в машину, угрожали, и вообще взрослые люди по отношению к несовершеннолетнему вели себя не правомерно, - уверяет парень. - Не знаю, чем это бы закончилось, но это видело много людей вообще непричастных к ситуации, и, видимо, это их остановило.

К делу уже подключился следственный комитет, силовики должны выяснить - действительно ли против маленькой девочки было совершено преступление, а также, почему подростки устроили самосуд, взяв на себя роль правоохранителей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детский омбудсмен взяла ситуацию под свой контроль

- Видео с демонстрацией жестокого обращения с предположительно несовершеннолетним лицом было распространено накануне, поэтому сегодня мною будут направлены обращения в Следственный комитет и другие соответствующие инстанции, - заявила Надежда Болтенко. - После подтверждения обстоятельств, изложенных в СМИ, необходимо будет рассмотреть вопросы об оказании надлежащей медицинской и психологической помощи и организации профилактической работы в данном образовательном учреждении.

В Новосибирске студенты избили подростка, изнасиловавшего ребенка, и выложили видео в сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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