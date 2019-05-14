«Даже не пытайтесь врать жене»: новосибирский астролог рассказала, как магнитная буря повлияет на людей

14 Май 17:50 2019-05-14T17:50:31+03:00

Это полярное сияние в Новосибирской снял в 2017 году Роман Белоусов.

Елена Альмах уверяет, что мужчины станут более агрессивными, а женщины – мнительными. А астрономы обещают сибирякам полярное сияние

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 14 мая, началась сильнейшая за полтора года магнитная буря, которую ученые отнесли к третьему классу по мощности (всего их пять). Новосибирский астролог Елена Альмах рассказала, как она может повлиять на людей.

- Прежде всего, магнитная буря – это мужская энергия, поэтому мужчины будут более агрессивны, - рассказала Елена. – А вот женщины, наоборот, станут более мнительными. Мой совет – даже не пытайтесь сегодня и завтра с утра врать вашей супруге: обман она раскусит моментально.

Вот еще один совет, как уберечь себя от выброса негатива:

- Самый пик бури придется в ночь на 15 мая и на утро 15 мая. Если у вас есть возможность, то лучше не добирайтесь на работу общественным транспортом, а прогуляйтесь: сэкономите себе массу нервов.

А теперь – о хорошем: магнитная буря может подарить сибирякам уникальный шанс увидеть полярное сияние над Новосибирском.

- Но только, если позволит погода, - подчеркивают в новосибирском планетарии.

ИСТОЧНИК KP.RU