2019-05-14T13:50:31+03:00
Общество

Губернатор Новосибирской области принял участие в заседании Совета при Президенте

Встреча была посвящена теме реализации нацпроектов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Андрей Травников рассказал о реализации нацпроектов в нашем регионе.Андрей Травников рассказал о реализации нацпроектов в нашем регионе.
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Участие в работе Совета принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Работа была очень насыщенной, как отметил президент, нужно было провести своего рода «инвентаризацию» того, что уже сделано в рамках нацпроектов. Указ о национальных целях и стратегических задачах развития подписан год назад. Сегодня уже идет работа над национальными проектами, которые имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы страны, для всех субъектов Федерации, для повышения качества жизни людей, — отметил губернатор Андрей Травников.

Приоритет в рамках нацпроекта «Образование» — строительство школ. Как отметили в правительстве Новосибирской области, сегодня темпы строительства социальных объектов в регионе самые высокие за последние годы. До 2024 года предстоит построить 48 объектов.

Еще один важный проект — «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня только в областном центре работы ведутся на улицах Большевистской, Фабричной, Жуковского, а также на Бердском шоссе. В области работы в рамках нацпроекта в этом году будут проводиться на объектах в городах Бердск, Искитим, Обь, в наукограде Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах.

Главное в национальном проекте «Демография» — поддержка семей при рождении детей и создание дополнительных мест в детских садах. В этом году на обеспечение финансовых мер поддержки семей с детьми запланировано 4,127 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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