Ехал пьяный и без прав: лихач на «девятке» пойдет под суд за смерть трех пассажиров в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-14T11:26:26+03:00

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Уголовное дело о смертельной аварии, которую устроил пьяный водитель «девятки» зимой этого года в Ленинском районе, направлено в суд.

— Авария произошла 25 февраля 2019 года: обвиняемый, находясь за рулем «ВАЗ 21093» в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, вечером ехал по улице Троллейная в направлении от улицы Связистов в сторону Немировича — Данченко. В машине с ним находились пять пассажиров, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В дороге водитель неправильно выбрав скорость, врезался в стоящий на дороге в крайнем правом ряду грузовой автомобиль, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В результате аварии трое пассажиров «девятки» от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли на месте ДТП, одна пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

— Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего новосибирца утвердили. Он обвиняется по статье — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что сейчас обвиняемый ждет суда и находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU