Похож на ручного: сибирячка спасла кричавшего в частном секторе маленького ворона

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-14T10:42:39+03:00

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Птенец несколько дней кричал в частном секторе Новосибирска, мешая местным жителям.

— Это птенец черного ворона, он долго сидел и кричал на дереве в частном секторе и мужчина уже хотел пойти, забить его, но две женщины вступились, и одна из них не дала и забрала птенца себе. А после он попал к нам, женщина думала, что это ворона, а оказалось — черный ворон, — рассказала «КП» — Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

По словам волонтера, есть ощущения, что птица у кого-то была, либо ее прикармливали. Потому что она людей не боится и берет у человека еду с рук.

— Вес ворона всего 750 граммов, он молодой слеток — ему всего около 1- 1,5 месяцев. У него оказалась небольшая травма — перелом тазовых костей со смещением, а также рахит и воспаление желудочно-кишечного тракта. Будет ли он летать после того, как все срастется — пока сказать трудно, — отметила Алиса, добавив, что сейчас птенца надо докормить, чтобы он возрос, подлечить, а после уже в центре будут смотреть — подлежит ли он выпуску на волю.

Добавим, сейчас в Центре реабилитации диких животных также выкармливают слепых птенцов сороки. Их нашли в гнезде со спиленного дерева в 250 километрах от Новосибирска и привезли к волонтерам.

ИСТОЧНИК KP.RU