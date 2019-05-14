Это такая месть? Микроавтобусы сгорели после забастовки маршрутчиков

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-14T09:38:11+03:00

Пожар в Элитном считают неслучайным и связывают его с забастовкой водителей на жилмассиве Акатуйском

Изменить размер текста: A A

Поселок Элитный, где сгорели маршрутки, находится в нескольких километрах от жилмассива в Кировском районе, где вчера водители маршрутных такси №10 устроили забастовку из-за нелегальных перевозчиков. А сегодня ночью там случился пожар, в котором сгорели машины.

— Сегодня, 14 мая в 2:55 ночи по улице Советское шоссе, 5 сгорели микроавтобус марки «Некст», микроавтобус марки «Пежо», грузовой автомобиль марки «Ман», и автомобильный прицеп «Тонар», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Полностью потушить машины огнеборцам удалось в 4:08 утра.

На момент прибытия пожарных горели три машины. В результате пожара огнем уничтожен микроавтобус «Пежо» на площади 12 кв.м., также выгорел изнутри микроавтобус «Некст», у грузовика «Ман» огнем оказалась повреждена кабина и будка. У прицепа от огня оплавилась пластиковая отделка и колеса. Пострадавших в пожаре людей нет. Сейчас устанавливаются наличие страховки и размер материального ущерба.

Между тем, пожар считают неслучайным и связывают его со вчерашней забастовкой водителей.

— Противостояние перевозчиков продолжается. Вчерашняя история с протестной акцией закончилась пожаром на автостоянке, где сгорели две «Газели» и зацепило грузовик — техника одного из перевозчиков- нелегалов. Вот тебе и 21 век, вот тебе и решение вопроса без применения силы, — написал в «Телеграмме» общественник и предприниматель в сфере пассажирских перевозок Михаил Большов.

ИСТОЧНИК KP.RU