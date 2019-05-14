«Беспардонность и невоспитанность! Пьяная была что-ли?»: новосибирскую туристку затравили в соцсетях за фото в мужском святилище в Осетии

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-14T08:34:10+03:00

Девушка проникла в святилище, куда вход женщинам запрещен. Фото: страничка героя публикации в соцсети.

Девушка сделала фото в мужском святилище в Северной Осетии и выложила их в своем «Инстаграм»

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Туристка из Новосибирска в майские праздники посетила Северную Осетию и побывала в святом месте — древнем святилище Реком, куда вход женщинам, согласно древним осетинским преданиям, категорически запрещен. Об этом сообщает и табличка, расположенная на входе в святилище.

Несмотря на это, девушка нарушила все запреты, вызвав бурю гнева среди пользователей соцсетей и местных жителей, которые теперь грозятся ее обесчестить и убить.

Вот часть гневных комментариев, что пишут пользователи соцсетей:

— Людям плевать на чужие обычаи, — замечают одни.

— Дать бы ей с ноги в подзатыльник, — добавляют вторые.

— Святилище само с ней разберется, — отмечают третьи.

— Нужно, наверное, уважать культуру других народов! Нельзя туда и все! Все равно зашла, беспардонность и невоспитанность! Пьяная была что-ли? — удивляются четвертые.

— Это место силы, там, где собираются Задта Дауджыта. Они не прощают неуважения!- предупреждают пятые.

«Место силы» невероятно почитается местными жителями. История Рекома связана с эпосом про нарта Батрадза. По легенде, после смерти великого предка нынешних осетин заплакал сам бог. Там, куда упала одна из трех его слезинок, и образовалось святилище.

Внешне это красивый и мрачный деревянный сруб, построенный без единого гвоздя. Со всех сторон сооружение обвешено черепами животных и огорожено ритуальным кругом из камней. Осмотреть святилище изнутри практически невозможно — вход сюда открыт лишь два дня в году.

ИСТОЧНИК KP.RU