«Беспардонность и невоспитанность! Пьяная была что-ли?»: новосибирскую туристку затравили в соцсетях за фото в мужском святилище в Осетии
Туристка из Новосибирска в майские праздники посетила Северную Осетию и побывала в святом месте — древнем святилище Реком, куда вход женщинам, согласно древним осетинским преданиям, категорически запрещен. Об этом сообщает и табличка, расположенная на входе в святилище.
Несмотря на это, девушка нарушила все запреты, вызвав бурю гнева среди пользователей соцсетей и местных жителей, которые теперь грозятся ее обесчестить и убить.
Вот часть гневных комментариев, что пишут пользователи соцсетей:
— Людям плевать на чужие обычаи, — замечают одни.
— Дать бы ей с ноги в подзатыльник, — добавляют вторые.
— Святилище само с ней разберется, — отмечают третьи.
— Нужно, наверное, уважать культуру других народов! Нельзя туда и все! Все равно зашла, беспардонность и невоспитанность! Пьяная была что-ли? — удивляются четвертые.
— Это место силы, там, где собираются Задта Дауджыта. Они не прощают неуважения!- предупреждают пятые.
«Место силы» невероятно почитается местными жителями. История Рекома связана с эпосом про нарта Батрадза. По легенде, после смерти великого предка нынешних осетин заплакал сам бог. Там, куда упала одна из трех его слезинок, и образовалось святилище.
Внешне это красивый и мрачный деревянный сруб, построенный без единого гвоздя. Со всех сторон сооружение обвешено черепами животных и огорожено ритуальным кругом из камней. Осмотреть святилище изнутри практически невозможно — вход сюда открыт лишь два дня в году.
ИСТОЧНИК KP.RU