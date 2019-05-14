Сутки прождали: вылет «Суперджета» до Ростова-на-Дону из Новосибирска отменили

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-14T08:00:04+03:00

Вылет рейса из Новосибирска несколько раз переносили и в итоге отменили

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После суток ожидания авиакомпания «Азимут» отменила рейс Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону из-за неисправности самолета.

— От представителей авиакомпании стало известно, что на сегодняшний день рейс отменен. Пассажиры, которые сейчас располагаются в Новосибирске, будут доставлены до места другими авиарейсами, — рассказал «КП» — Новосибирск и. о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Андрей Горелов.

Он добавил, что 74 из 94 пассажиров были размещены в гостинице. Сейчас авиакомпания занимается поиском пути решения проблемы, какими рейсами они будут отправлены в Ростов — на — Дону. Прокуратура, в свою очередь, контролирует соблюдение прав пассажиров.

— Причиной задержки рейса, который должен был вылететь еще вчера, стала техническая неисправность самолета, и планировалось использовать вместо него резервный борт, который в Новосибирск так и не прибыл, — отметил Горелов.

Напомним, что ранее эксперты усомнились в пригодности авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Напомним, 5 мая Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск, но вскоре полыхающий самолет приземлился обратно, погибли 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU