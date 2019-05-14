«Лес Победы» - память на века

СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-14T07:17:16+03:00

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Мероприятие проходило 11 мая и было посвящено 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По инициативе новосибирских экологов акция «Лес Победы» проходит в нашем городе уже третий раз подряд. В этом году в ней приняли участие около 500 новосибирцев, ими было высажено более 1000 саженцев трехлетних елей и сосен. Мероприятие проходило на берегу озера Юга. Для создания праздничной атмосферы на месте проходил экофестиваль, который сопровождался народными забавами, песнями и танцами. Во время посадки деревьев все желающие могли попробовать блюда полевой кухни.

- Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в проведение такого важного для Новосибирска мероприятия. Акция «Лес Победы» способствует облагораживанию нашего города, но прежде всего воспитывает нравственно-патриотические чувства и помогает увековечить память о подвиге русского народа во время Великой Отечественной войны, - подчеркивают в пресс-службе ГК «Расцветай».

ИСТОЧНИК KP.RU