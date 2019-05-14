Любитель «остренького»: сибиряку в ресторане подали ликер с куском стекла
В Новосибирске посетитель в заведении, после того, как выпил ликер, нашел на дне шота кусок стекла.
— Отлично посидели в ресторане на Николаева, где побаловали нас фирменным «острым» ягермайстером — со стеклом. Я острое не очень люблю, поэтому вечер закончился в местном травмпункте, — поделился возмущением подписчик в «Инстаграме» на странице revizor.nsk.
Сибиряк отмечает, что и реакция администратора на стекло в бокале тоже была неоднозначной.
— Девушка все время повторяла, что у нее нет компетенций. Затем, она схватила улику и скрылась. Время терять не стали, поехали в травму, — добавил мужчина.
Он также заметил, что деньги за «острый» напиток ему также не вернули.
Напомним, не так давно новосибирцы нашли в купленном в магазине шашлыке сломанную иглу.
Деньги за "острый" коктейль сибиряку не вернули. Фото: instagram.com/revizor.nsk.
ИСТОЧНИК KP.RU