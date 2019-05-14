2019-05-14T06:30:43+03:00
Общество

Любитель «остренького»: сибиряку в ресторане подали ликер с куском стекла

По словам мужчины, он закончил свой вечер в травмпункте
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина нашел на дне стопки острый кусок стекла. Фото: instagram.com/revizor.nsk.Мужчина нашел на дне стопки острый кусок стекла. Фото: instagram.com/revizor.nsk.
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В Новосибирске посетитель в заведении, после того, как выпил ликер, нашел на дне шота кусок стекла.

— Отлично посидели в ресторане на Николаева, где побаловали нас фирменным «острым» ягермайстером — со стеклом. Я острое не очень люблю, поэтому вечер закончился в местном травмпункте, — поделился возмущением подписчик в «Инстаграме» на странице revizor.nsk.

Сибиряк отмечает, что и реакция администратора на стекло в бокале тоже была неоднозначной.

— Девушка все время повторяла, что у нее нет компетенций. Затем, она схватила улику и скрылась. Время терять не стали, поехали в травму, — добавил мужчина.

Он также заметил, что деньги за «острый» напиток ему также не вернули.

Напомним, не так давно новосибирцы нашли в купленном в магазине шашлыке сломанную иглу.

Деньги за "острый" коктейль сибиряку не вернули. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

Деньги за "острый" коктейль сибиряку не вернули. Фото: instagram.com/revizor.nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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