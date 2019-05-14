Сработала пожарная тревога: из крупного гипермаркета в Первомайском районе эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 05:30 2019-05-14T05:33:29+03:00

Из гипермаркета с самого утра эвакуировали людей. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидцы сообщают о небольшом задымлении в магазине на Бердском шоссе

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В Первомайском районе Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета «Лента».

— Сегодня утром, 14 мая в помещении гипермаркета, расположенного на Бердском шоссе сработала пожарная тревога, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, в магазине было сообщение о небольшом задымлении.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU