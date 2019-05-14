Сработала пожарная тревога: из крупного гипермаркета в Первомайском районе эвакуировали людей
Очевидцы сообщают о небольшом задымлении в магазине на Бердском шоссе
Из гипермаркета с самого утра эвакуировали людей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Первомайском районе Новосибирска эвакуировали персонал и посетителей гипермаркета «Лента».
— Сегодня утром, 14 мая в помещении гипермаркета, расположенного на Бердском шоссе сработала пожарная тревога, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, в магазине было сообщение о небольшом задымлении.
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU