2019-05-14T05:04:10+03:00
Общество

Сбежавшая троица: в Новосибирске ищут детей из реабилитационного центра

Подростки пропали в Железнодорожном районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Подростки сбежали из центра 12 мая. Фото: МВД по Новосибирской области.Подростки сбежали из центра 12 мая. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Новосибирская полиция ищет трех мальчиков, которые ушли из центра реабилитации.

— 12 мая в 18:30 трое подростков 2004 года рождения и 2006 года рождения ушли из социально-реабилитационного учреждения, которое расположено в Железнодорожном районе. До настоящего времени их местонахождение неизвестно, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, подростки сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребят просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913-705-17-07, 232-20-90.

Все трое находились в реабилитационном центре для подростков. Фото: МВД по Новосибирской области.

Все трое находились в реабилитационном центре для подростков. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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