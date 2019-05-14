«Ежи в метро перебрались»: сибиряков рассмешил парень в одежде с шипами

СЕГОДНЯ 04:33 2019-05-14T04:33:12+03:00

К такому пассажиру не прижмешься и в час-пик

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Пассажиры встретили в новосибирской подземке парня, одетого в «колючую» одежду. Кепка, куртка и даже обувь молодого человека просто усеяна острыми шипами. Фото с ним проявилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей по достоинству оценили необычный образ, отметив, что довольно часто встречают «шипованного» парня в разных частях города. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Ежи в метро перебрались, — шутит один.

— Прямо шиповник, — добавляет второй.

— Зато в метро и автобусе никто к тебе не прижмется, — отмечает третий.

— Он уже звезда, — соглашается четвертый.

— Легенда Маркса, — уточняет пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU