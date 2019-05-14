«Ежи в метро перебрались»: сибиряков рассмешил парень в одежде с шипами
Пассажиры встретили в новосибирской подземке парня, одетого в «колючую» одежду. Кепка, куртка и даже обувь молодого человека просто усеяна острыми шипами. Фото с ним проявилось в группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей по достоинству оценили необычный образ, отметив, что довольно часто встречают «шипованного» парня в разных частях города. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Ежи в метро перебрались, — шутит один.
— Прямо шиповник, — добавляет второй.
— Зато в метро и автобусе никто к тебе не прижмется, — отмечает третий.
— Он уже звезда, — соглашается четвертый.
— Легенда Маркса, — уточняет пятый.
ИСТОЧНИК KP.RU