2019-05-14T03:36:19+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 14 мая будет солнечно и прохладно

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 14 мая
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Сегодня в городе возможен небольшой дождь.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 9 градусов, днем возможен небольшой дождь.

— Во вторник, 14 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь. Температура днем составит плюс 7-9 градусов, к ночи похолодает до минус 1 — плюс 1 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 7-12 градусов, ночная около минус 2- плюс 3 градусов, при прояснениях до минус 7 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой дождь с температурой до плюс 7 градусов днем и до 0 градусов ночью. Лишь к выходным в город придет небольшое потепление, воздух прогреется до плюс 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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