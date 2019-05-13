«Слышь, легавый, ты меня в заложники взял?»: разборки охраны бара и пьяных парней попали на видео

СЕГОДНЯ 20:53 2019-05-13T20:53:04+03:00

В Новосибирске подвыпившая компания не хотела оплачивать счет на 13 тысяч рублей, а потом устроила стычку с охранниками в «Пиплс»

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Очевидец заснял на видео, как подвыпившая компания 9 мая, спровоцировала охранников бара на применение силы. Ролик в редакцию «Комсомолки» прислали читатели. По их словам, события происходил в баре «Пиплс» на Красном проспекте, 22. Там День Победы отмечала компания из восьми человек. Но когда официант принес счет, мужчины отказались платить.

— Гости постепенно расходились, а оставшиеся трое отказались оплатить счет на 13000 рублей, — подтвердили «КП»-Новосибирск» в агентстве безопасности «Гвардия», чьи сотрудники прибыли в заведение по вызову персонала. — Когда прибыла наша группа быстрого реагирования, клиенты начали буквально провоцировать драку. Один из зачинщиков накинулся на бойцов ГБР и они были вынуждены применить к нападавшему спецсредство — наручники.

Этот момент и засняли посетители бара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708506" frameborder="0"></iframe> Пьяная компания отказывается оплатить счет в баре на 13 тысяч рублей.

— Слышь, легавый, ты меня в заложники взял? — орет в кадре мужик на приехавшего сотрудника охраны. А потом бьет его в грудь. Через какое-то время буян и его друг оказываются скрученными «гвардейцами».

— Счет в итоге оплатили приехавшие в бар друзья буянов. Задержанные переданы сотрудникам полиции, — добавили в «Гвардии».

ИСТОЧНИК KP.RU