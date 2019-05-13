Новосибирцев возмутило название нового жилкомплекса «STALIN-HOUSE»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-13T16:20:00+03:00

"Здесь можно будет сделать творческую студию, ногтевую студию и так далее", - говорит застройщик.

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Новосибирцев упрекнули в сталинизации. Причин есть несколько причин, во-первых, 9 мая в Новосибирске открыли памятник вождю, причем на общественные деньги (1,5 млн руб.). Во-вторых, в городе один из застройщиков заявил: готовлю фундамент для жилкомплекса «Сталин-Хаус». Либералы уже шумят:

— Сталинок, что ли не хватает, и так он навечно в нашей архитектуре, еще и новых домов решили понастроить с таким же названием.

— Не страшно будет в таком доме жить? Может еще машины новые «воронками» начнем называть.

Продавец о комплексе сообщает следующее:

— Восьмиэтажный административный дом с подземной автостоянкой. Первые этажи торгово-офисного назначения, верхние этажи — жилые апартаменты. Здесь можно будет сделать творческую студию, ногтевую студию и так далее.

Напомним, вот уже несколько лет в частном секторе на одной из улочек стоит себе раскрашенная яркими красками голова Кобы, ее поставил местный экскаваторщик, просто так, по велению души. И никто ее не трогает.

ИСТОЧНИК KP.RU