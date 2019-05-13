2019-05-13T15:48:33+03:00
Авто

Поручение мэра: закончить ремонт Большевички раньше намеченного

При этом качество пострадать не должно
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Большевичка - оживленная магистраль, ремонт нужен быстрый и качественный.Большевичка - оживленная магистраль, ремонт нужен быстрый и качественный.Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Улицу Большевисткую ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на объекте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он поставил задачу перед подрядчиками:

— Необходимо сдать объект раньше намеченных сроков, до начала сентября. Учитывая, что улица Большевистская — магистральная трасса, движению препятствовать нельзя, нужно ускориться, но не за счет качества.

Также глава города отметил, что особое внимание следует уделить благоустройству: газонам, тротуарам, остановкам и пандусам, так как улица Большевистская — это въезд, а значит лицо города.

Напомним, в этом году в рамках проекта БКД отремонтируют улицу Большевисткую, участок длинной — 1,79 км, участок улицы Фабричной — 1,61 километра. В том и другом случае подрядчик «Перилит Строй». Это не все планы, в общей сложности ремонт коснется 15 объектов, общая длинна которых — 20 километров. Кроме этого по программе будут реконструированы три выезда из города — улицы Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирцев возмутило название нового жилкомплекса «STALIN-HOUSE»
«Ему не понравилось, что кто-то пользуется моим унитазом»: сибиряк устроил погром в квартире бывшей
Ясли для зверей: в новосибирском зоопарке начался весенний бэби-бум
Охотники за кредитами: три сибиряка на «БМВ» похитили бомжа и отобрали у него паспорт, чтобы оформить займ
Жуйте ленту: новосибирцам продали под видом шашлыка рулон бумаги
«10 квартир можно купить»: Элджей похвастался цепочками за 18 миллионов рублей
Подснежники: распустившиеся в Новосибирске тюльпаны накрыло майским снегом
«Зовет маму, просит открыть дверь»: женщина бросила ребенка в закрытом авто на стоянке торгового центра
SSJ 100, который должен был лететь в Ростов-на-Дону, не выпустили из Новосибирска
Ненасытная неясыть: посмотри, как завтракает пушистый совенок
Кормим каждый час: новосибирские волонтеры выхаживают слепых сорочат
Четверняшки в одном кадре: фото маленьких бельчат умилило соцсети
90-е вернулись: неизвестные с битой избили пассажиров и водителя такси в Новосибирске
Включили «аварийки» и стоят: в Кировском районе маршрутчики объявили забастовку
Погода на день в Новосибирске: 13 мая будет прохладно
Похороны за две недели до свадьбы: новосибирцы простились с Валерией Одаренко, погибшей под лавиной на Алтае
Птичка на воле: новосибирцы вылечили скворца, покусанного клещами
График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц
Купается только один: белых медвежат-двойняшек разлучила вода
Это не тверк: сибирячка поставила партнершу на колени во время танца
Чего хочет женщина: сибиряк нашел список желаний неизвестной особы, теперь ищет ее саму
Похититель йоркширского терьера вернулся с цветами: незадачливый воришка одумался уже на следующий день
Щенок, выкормленный питбулем, объедает кота: вирусное видео набирает популярность в сети