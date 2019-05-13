Поручение мэра: закончить ремонт Большевички раньше намеченного

СЕГОДНЯ 15:48 2019-05-13T15:48:33+03:00

При этом качество пострадать не должно

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Улицу Большевисткую ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на объекте побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он поставил задачу перед подрядчиками:

— Необходимо сдать объект раньше намеченных сроков, до начала сентября. Учитывая, что улица Большевистская — магистральная трасса, движению препятствовать нельзя, нужно ускориться, но не за счет качества.

Также глава города отметил, что особое внимание следует уделить благоустройству: газонам, тротуарам, остановкам и пандусам, так как улица Большевистская — это въезд, а значит лицо города.

Напомним, в этом году в рамках проекта БКД отремонтируют улицу Большевисткую, участок длинной — 1,79 км, участок улицы Фабричной — 1,61 километра. В том и другом случае подрядчик «Перилит Строй». Это не все планы, в общей сложности ремонт коснется 15 объектов, общая длинна которых — 20 километров. Кроме этого по программе будут реконструированы три выезда из города — улицы Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU