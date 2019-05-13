2019-05-13T15:06:30+03:00
Общество

«Ему не понравилось, что кто-то пользуется моим унитазом»: сибиряк устроил погром в квартире бывшей

Местные жители слышали, мужчина был разъярен
Екатерина КОМЯКОВА
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Разбита вся квартира, даже туалет.Разбита вся квартира, даже туалет.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Погром случился к коттеджном поселке «Березки» под Новосибирском. В квартиру бывшей сожительницы вместе с друзьями ворвался сибиряк, он учинил погром практически во всех комнатах.

— Разбил стекло входной двери, проник в квартиру, учинил там погром, написал на стене фашистские знаки, разбил 2 туалета, холодильник, керамику ручной работы, вытащил из дома духовку и телевизор, — рассказывают сибиряки в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Как говорят соседи, муж кричал, что приехал ее убивать. Под «ее» подразумевается бывшая сожительница Анна.

— Повезло, что ее не было дома, — комментируют соседи.

Бытовую технику охрана вывезти не разрешила. На место вызвали полицию, был составлен протокол.

После случившегося хозяйка квартиры сняла видео, она показывает последствия прихода нежданных «гостей».

— Его бесило, что кто-то пользовался унитазом, который он установил, — говорит девушка, когда в объектив попадает разломанный керамический атрибут туалетной комнаты.

— Его отпустили тем же вечером, после чего он звонил, угрожал, говорил, что у него все куплено и это только начало. Следующим вечером мы уже вернулись, и он снова приезжал, пытался проникнуть на территорию поселка, но охрана не пустила, — пишет в паблике потерпевшая сторона.

Анна опасается, что ее заявление может затеряться в полиции, поэтому решила придать историю огласке.

Сибиряк устроил погром в квартире бывшей жены..

ИСТОЧНИК KP.RU

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