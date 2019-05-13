Ясли для зверей: в новосибирском зоопарке начался весенний бэби-бум

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-13T14:26:54+03:00

Сотрудники зверинца рассказали, у кого из животных появилось потомство

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В новосибирском зоопарке - настоящий весенний весенний бэби-бум: сразу у нескольких животных и птиц появилось на свет потомство.

- По одному птенцу родилось у двух пар белоплечих орланов, - рассказывают сотрудники зверинца. - Мама и папа попеременно приносят корм птенцам. Сейчас мы увеличили порции мяса для этих птиц, чтобы еды хватало всем: и взрослым птицам, и малышам.

Случилось пополнение и у черных волков: там одна из четверолапых мамочек родила сразу двух малышей.

- Самка и детеныши находятся под охраной сородичей, - продолжают в новосибирском зоопарке.- Когда малышам придет пора перейти на взрослую еду, корм детенышам будут приносить не только мама и папа, но и другие члены стаи.

По одному детенышу появилось у аргали и такинов мишми:

- Каждый малыш такина очень важен, потому что вид находится под угрозой исчезновения, - подчеркивают в зверинце.

У черной волчицы родились сразу два малыша. Фото: новосибирский зоопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU