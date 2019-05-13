Охотники за кредитами: три сибиряка на «БМВ» похитили бомжа и отобрали у него паспорт, чтобы оформить займ

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-13T14:17:52+03:00

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Жители Тогучина обвиняются в похищении человека. По данным следствия, сначала двое из них нашли в Восточном поселке Новосибирска 38-летнего человека без определенного места жительства, но с паспортом. Они выследили его, схватили и увезли в арендованную квартиру на улице Залесского. Держали его без согласия, заставляли взять кредит на свое имя. В первый раз жертве удалось сбежать, но на этом история не закончилась.

— Через несколько дней, 8 мая, 27-летний и 24-летний подозреваемые на «БМВ» под управлением своего 36-летнего знакомого из Бердска разыскали потерпевшего в одной из социальных столовых в Ленинском районе, откуда его вывели, избили и забрали паспорт с целью получения кредита, — продолжают рассказывать в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Схватили группу сотрудники полиции уже во время другого преступления, какого следователи пока не говорят. Потерпевшего отпустили, а троицу задержали. Им уже предъявили обвинение по статье «похищение человека», все участники сговора находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU