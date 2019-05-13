Жуйте ленту: новосибирцам продали под видом шашлыка рулон бумаги
В одном из супермаркетов города новосибирцам продали вместо замороженного куриного шашлыка метровый рулон бумаги. Сибиряки были возмущены и очень удивлены, когда вместо мяса курицы они вытащили из упаковки даже не куриную кожуру, а просто длинный кусок бумаги.
— Вот такая истории, это бумага, чтобы вы понимали. Просто вместо курицы обычная бумага, — говорит на видео покупательница шашлыка.
Поскольку молодые люди купили шашлык перед поездкой на природу и когда развернули его, были далеко от города, они не стали возвращать свою находку в магазин. Но предупреждают сибиряков, чтобы при покупке шашлыка они впредь были внимательнее, ведь такой малоприятный «сюрприз» может попасться кому угодно.
Напомним, не так давно новосибирец нашел в купленной в магазине булке хлеба зажигалку.
Новосибирцам продали под видом шашлыка рулон бумаги.
ИСТОЧНИК KP.RU