Жуйте ленту: новосибирцам продали под видом шашлыка рулон бумаги

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-13T13:39:12+03:00

Молодые люди купили в магазине блюдо из курицы, но поесть его не получилось

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В одном из супермаркетов города новосибирцам продали вместо замороженного куриного шашлыка метровый рулон бумаги. Сибиряки были возмущены и очень удивлены, когда вместо мяса курицы они вытащили из упаковки даже не куриную кожуру, а просто длинный кусок бумаги.

— Вот такая истории, это бумага, чтобы вы понимали. Просто вместо курицы обычная бумага, — говорит на видео покупательница шашлыка.

Поскольку молодые люди купили шашлык перед поездкой на природу и когда развернули его, были далеко от города, они не стали возвращать свою находку в магазин. Но предупреждают сибиряков, чтобы при покупке шашлыка они впредь были внимательнее, ведь такой малоприятный «сюрприз» может попасться кому угодно.

Напомним, не так давно новосибирец нашел в купленной в магазине булке хлеба зажигалку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708410" frameborder="0"></iframe> Новосибирцам продали под видом шашлыка рулон бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU