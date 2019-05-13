Подснежники: распустившиеся в Новосибирске тюльпаны накрыло майским снегом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-13T10:46:30+03:00

В Новосибирск в середине мая вернулась зима со снегом

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Ближе к обеду в Новосибирске прошел небольшой снег, который успел опуститься небольшим покровом на распустившиеся уже в городе цветы.

В город пришло похолодание, а с ним и осадки.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Сегодня, 13 мая в городе ожидается заметное похолодание, во второй половине дня местами возможны слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Снег пошел в городе ближе к обеду.Фото: Виктория МИНАЕВА

При этом новосибирцев также ждет северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем составит плюс 7 -9 градусов.

Выпавший снег быстро растаял.Фото: Виктория МИНАЕВА

Отметим, что такая холодная погода продержится в городе в течение всей недели. Лишь ближе к выходным немного потеплеет, до плюс 12 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708356" frameborder="0"></iframe> Новосибирск засыпало снегом в середине мая.Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU