2019-05-13T10:46:30+03:00
Общество

Подснежники: распустившиеся в Новосибирске тюльпаны накрыло майским снегом

В Новосибирск в середине мая вернулась зима со снегом
Надежда ЯРКОВА
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Цветы засыпало майским снегом.Цветы засыпало майским снегом.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Ближе к обеду в Новосибирске прошел небольшой снег, который успел опуститься небольшим покровом на распустившиеся уже в городе цветы.

В город пришло похолодание, а с ним и осадки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В город пришло похолодание, а с ним и осадки.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Сегодня, 13 мая в городе ожидается заметное похолодание, во второй половине дня местами возможны слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Снег пошел в городе ближе к обеду. Фото: Виктория МИНАЕВА

Снег пошел в городе ближе к обеду.Фото: Виктория МИНАЕВА

При этом новосибирцев также ждет северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем составит плюс 7 -9 градусов.

Выпавший снег быстро растаял. Фото: Виктория МИНАЕВА

Выпавший снег быстро растаял.Фото: Виктория МИНАЕВА

Отметим, что такая холодная погода продержится в городе в течение всей недели. Лишь ближе к выходным немного потеплеет, до плюс 12 градусов.

Новосибирск засыпало снегом в середине мая.Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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