Подснежники: распустившиеся в Новосибирске тюльпаны накрыло майским снегом
Ближе к обеду в Новосибирске прошел небольшой снег, который успел опуститься небольшим покровом на распустившиеся уже в городе цветы.
В город пришло похолодание, а с ним и осадки.Фото: Андрей КОПАЛОВ
— Сегодня, 13 мая в городе ожидается заметное похолодание, во второй половине дня местами возможны слабые осадки, преимущественно в виде мокрого снега, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Снег пошел в городе ближе к обеду.Фото: Виктория МИНАЕВА
При этом новосибирцев также ждет северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем составит плюс 7 -9 градусов.
Выпавший снег быстро растаял.Фото: Виктория МИНАЕВА
Отметим, что такая холодная погода продержится в городе в течение всей недели. Лишь ближе к выходным немного потеплеет, до плюс 12 градусов.
Новосибирск засыпало снегом в середине мая.Виктория МИНАЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU