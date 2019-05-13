2019-05-13T09:20:37+03:00
Общество

«Зовет маму, просит открыть дверь»: женщина бросила ребенка в закрытом авто на стоянке торгового центра

Неравнодушные посетители минут 10 стояли возле машины с плачущим ребенком, пока не пришла его мама
Надежда ЯРКОВА
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Маленький ребенок плакал и звал маму. Стоп-кадр с видео: vk.com/shlyuz.Маленький ребенок плакал и звал маму. Стоп-кадр с видео: vk.com/shlyuz.
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В Новосибирске произошел очередной случай с мамой, которая оставила маленького ребенка в машине, а сама ушла за покупками.

— Сегодня на стоянке магазина «Гигант» увидели в запертой машине одного плачущего ребенка. На вид ему было чуть больше двух лет. Попытались его успокоить, разговаривая с ним. Малыш звал маму и показывал пальчиками, что надо открыть дверь. Ситуация очень тревожная. Малыша успокоили и, прождав около пяти минут, обратились к сотрудникам магазина, с просьбой позвать по селектору родителей, — описала ситуацию в паблике «У нас на Шлюзе» в соцсетях в «ВКонтакте» сибирячка, добавив, что мама малыша прибежала сразу же, и в этот раз все закончилось хэпиэндом.

Женщина негодует, ведь с родителем что-то может случится в магазине, и никто даже и не узнает, что в машине заперт ребенок.

— Уж сколько трагедий было из-за таких безответственных поступков, не считая, что маленькому ребенку просто страшно в темном гараже совершенно одному, — добавила возмущенная горожанка.

Добавим, что это далеко не первый подобный случай. Спасателям МАСС часто поступают вызовы от родителей, которые оставляют своих детей в машине, а потом не могут открыть двери и ребенок оказывается закрытым внутри.

Ребенок оказался заперт в машине на парковке торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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