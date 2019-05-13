SSJ 100, который должен был лететь в Ростов-на-Дону, не выпустили из Новосибирска

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-13T08:09:27+03:00

А тем временем летевший в Самару из Москвы Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево

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В понедельник, 13 мая, в новосибирском аэропорту перенесли вылет утреннего рейса в Ростов-на-Дону. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» рейса A4 220 должен был вылететь из «Толмачево» в 8:45, но рейс перенесли почти на 10 часов.

— Решение о переносе рейса без уточнения причины принял авиаперевозчик. Вылет был назначен на утро, но его перенесли на 17:00, — рассказали «КП»-Новосибирск» в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Также сегодня самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Самара, менее, чем через час после вылета, вернулся в аэропорт Шереметьево. По данным сервиса Flightradar, в районе Владимира он развернулся и вернулся в столицу.

Сложности возникли и с рейсом из Краснодара в Челябинск. Самолет авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь в 22.50 по московскому времени, по сообщениям очевидцев, так и не взлетел.

Добавим, что ранее эксперты усомнились в пригодности авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Напомним, 5 мая Superjet авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Шереметьево в Мурманск, но вскоре полыхающий самолет приземлился обратно, погибли 41 человек.

В новосибирском "Толмачево" рейс в Ростов-на-Дону перенесли на вечер.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU